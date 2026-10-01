“Más ordinario”: Fran García-Huidobro destrozó a expareja de Vesta Lugg y ella reaccionó en vivo

Todo ocurrió cuando la animadora de Primer Plano recordó un asado organizado por ella, donde la expareja de la influencer habría asistido con un gran número de personas. “Tiene 200 hermanos y los 200 llegaron a mi casa”, reclamó la conductora.

Fran García-Huidobro protagonizó un hilarante momento junto a Vesta Lugg luego de recordar una particular experiencia que vivió con una expareja de la cantante e influencer, a quien recibió años atrás en un asado en su casa.

El episodio salió a la luz durante la participación de Lugg en el podcast Di la verdad… Rosa, conducido por García-Huidobro y la actriz Ingrid Cruz. Todo comenzó cuando hablaban sobre el cariño de esta última por los perros y Vesta recordó una antigua visita.

“Como en mi casa, como cuando llegué a hacer un asado a tu casa y te traje todos mis perros”, comentó la artista. Sin embargo, Fran rápidamente la corrigió: “No, me trajiste una tropa de gente ordinaria, que es distinto” .

“Un pololo tuyo más ordinario”

Sin mencionar el nombre de la expareja de Vesta, García-Huidobro recordó en duros términos aquel encuentro.

“Le hice un asado a un pololo tuyo más ordinario , llegó con todos esos h… que no habían comido en seis meses”, lanzó la animadora, provocando la reacción de Ingrid Cruz, quien también había participado de aquella reunión.

“Pero era una familia muy simpática”, intervino la actriz. “Claro, si los alimenté hasta que les dio risa. No sé cuánta plata me costó ese asado, gente ordinaria”, respondió Fran.

La conductora de Primer Plano continuó relatando que a la reunión habría llegado una gran cantidad de invitados. “Llegaron con todo el elenco de la Unión Española, ¿qué tengo que ver yo con la Unión Española?”, reclamó.

“ Este h… tiene 200 hermanos y los 200 llegaron a mi casa. Y más encima, cuando le digo ‘yo voy a pagar el asado’, el h… me mandó una lista de las cosas que querían comer. ¿No habían comido en su vida una entraña?”, agregó.

La reacción de Vesta Lugg

Fran también recordó otro incidente ocurrido durante aquella jornada: “Uno de los pelafustanes ordinarios, que encima no tenía ni pelo, me dejó su celular anotado en una mesa”.

Ante las declaraciones, Vesta Lugg reaccionó entre sorpresa, risas silenciosas y llevándose las manos al rostro. “No voy a… pido disculpas” , alcanzó a decir.

Pero García-Huidobro fue más allá y lanzó una última advertencia sobre el aludido: “Todas las mujeres que han pololeado con él han quedado como las pelotas, así que no se los recomiendo para nada. Muy bueno para comer, pero mala mano“.

“No sé cómo salir de ahí”, respondió Vesta entre risas, a lo que Fran cerró tajante: “Lo importante es que saliste de ahí”.

Si bien no dijeron el nombre del aludido, todo parece indicar que se refieren al futbolista Juan Pablo Galdames, quien protagonizó romances con Vesta Lugg y Catalina Vallejos.