Casting masivo de Gran Hermano: Confirman fecha y regreso del formato original

Según explicó el animador en Contigo en la Mañana, la convocatoria presencial de futuros participantes del reality show se realizará en dependencias de Chilevisión.

Chilevisión oficializó este jueves a José Miguel Viñuela como el nuevo animador de Gran Hermano Chile. Además, se reveló la fecha de casting masivo y el regreso de una característica de la primera temporada.

Según explicó el conductor en Contigo en la Mañana, la convocatoria se realizará el domingo 25 de octubre , entre las 09:00 y las 15:00 horas, en las dependencias de Chilevisión, ubicadas en Pedro Montt 2354.

Este llamado se suma al proceso de inscripción online habilitado para quienes quieran convertirse en integtantes de la nueva edición.

José Miguel Viñuela y su llegada a Gran Hermano

Durante el matinal, Viñuela también se refirió al desafío que significa asumir la conducción de Gran Hermano 3, mostrando su entusiasmo por encabezar el regreso del formato.

“Muy contento, la verdad, con mucha ilusión”, expresó el comunicador, quien reconoció que no esperaba recibir una oportunidad de esta magnitud en esta etapa de su carrera.





“De repente era difícil pensar que sobre los 50 iba a aparecer una oportunidad como esta tan bonita, en el formato, a mi juicio, más importante del mundo en materia de reality”, sostuvo.

El conductor aseguró además que se encuentra preparando intensamente su participación en el programa. “Estamos estudiando y leyendo mucho, aprendiendo, papando un poquitito de cómo hay que manejarse en un formato como este”, afirmó.

Asimismo, reveló que esta temporada retomará una característica del primer ciclo. “Hay algo que quiero que la gente sepa: La novedad de esta tercera edición es que vamos a volver al formato original, es decir, personas desconocidas, NN “.

“No necesitas tener un talento especial, cantar bien, contar chistes ni bailar; solamente si quieres participar de Gran Hermano, tienes que venir el 25 de octubre al canal“, adelantó Viñuela.

Participa del casting digital de Gran Hermano:

Además, puedes participar desde ya en el casting digital de Gran Hermano haciendo click en el siguiente enlace.

Una vez allí, deberás dejar tus datos y contestar una serie de preguntas para que puedas estar en carrera para ser parte del próximo reality de Chilevisión.