Cómo postular al casting del exitoso reality de Chilevisión: Conoce requisitos y pasos

El proceso se realiza de manera online y está dirigido a personas interesadas en participar del conocido formato de encierro, donde los concursantes conviven durante semanas mientras son observados por cámaras las 24 horas del día.

Chilevisión abrió oficialmente el proceso de postulaciones para la nueva temporada de su exitoso reality show. Quienes quieran ser parte del próximo ciclo ya pueden completar una ficha de inscripción.

El proceso se realiza de manera online y está dirigido a personas interesadas en participar del conocido formato de encierro , donde los concursantes conviven durante semanas mientras son observados por cámaras las 24 horas del día.

¿Cómo postular al casting?

Para participar, los aspirantes deben ingresar al formulario habilitado por Chilevisión y completar una serie de antecedentes personales y preguntas relacionadas con su personalidad, experiencia televisiva e intereses.

Entre los datos solicitados se encuentran:

Nombre completo

RUT

Sexo

Edad

Estado civil

Cantidad de hijos

Comuna y ciudad de residencia

Nacionalidad

Correo electrónico

Redes sociales

Ocupación o actividad principal

Los documentos que debes enviar

Junto con completar la información personal, los postulantes deberán adjuntar:

Una fotografía reciente

Un video de presentación de hasta cuatro minutos

En este último registro, la producción pide que cada persona se presente y explique qué la convertiría en un participante atractivo para ingresar a la casa más famosa de la televisión chilena.

También será necesario autorizar el uso y difusión de dicho material audiovisual según las bases del proceso de selección.





Qué preguntas incluye el formulario

La ficha contempla varias preguntas destinadas a conocer mejor a cada postulante. Algunas de ellas apuntan a describir la personalidad, la forma de relacionarse con otras personas, la rutina diaria y experiencias de vida que puedan resultar llamativas.

Además, se consulta sobre programas de telerrealidad vistos anteriormente, personajes con los que se identifican y las razones por las que desean sumarse a la próxima edición del espacio.

Requisitos e impedimentos para participar

Dentro de las declaraciones obligatorias, los postulantes deben indicar que no mantienen vínculos laborales con Chilevisión ni relaciones familiares directas con trabajadores de la estación que puedan generar incompatibilidades para participar.

Asimismo, deberán informar si poseen alguna condena penal firme y ejecutoriada. En caso de responder afirmativamente, el canal señala que el análisis de esa situación se realizará mediante un canal confidencial.

Las bases completas del proceso y el formulario de inscripción se encuentran disponibles a través del sitio oficial de Chilevisión.