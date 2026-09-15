Sismo de magnitud 4.1 se registró cerca de Tongoy en la Región de Coquimbo

Un movimiento telúrico de magnitud 4.1 se registró la tarde de este martes en la zona costera de la Región de Coquimbo.

Un sismo de magnitud preliminar 4.1 en la escala de Richter se registró este martes 15 de septiembre a las 16:16 horas, con epicentro a 13,78 kilómetros al sureste de la localidad de Tongoy , en la Región de Coquimbo, y una profundidad de 55 kilómetros, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

No hay antecedentes de una alerta de tsunami emitida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) asociada a este sismo.

Tampoco se han reportado daños a personas, a infraestructura o cortes de suministro asociados al movimiento.