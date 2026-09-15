Hasta $1.500.000 por familia: Quiénes pueden recibir el Bono de Recuperación sin postular

Beneficiarios del aporte estatal pueden recibir una ayuda económica si cumplen con los requisitos y llenaron la ficha FIBE. Revisa cuáles son las condiciones para acceder y cómo se realiza el pago.

El Bono de Recuperación es una ayuda económica impulsada por el gobierno para apoyar a las familias damnificadas por emergencias, desastres o catástrofes.

Su objetivo es contribuir a la recuperación de los hogares que sufrieron daños en sus viviendas y/o enseres, entregando recursos de libre disposición para enfrentar las necesidades más inmediatas tras la emergencia.

El aporte puede alcanzar hasta $1.500.000 por grupo familiar, dependiendo del nivel de afectación registrado.





¿Quiénes pueden recibir los $1.500.000?

El monto máximo del Bono de Recuperación está dirigido a las familias damnificadas por una emergencia, desastre o catástrofe, cuyas viviendas y/o enseres hayan sufrido daños.

Para acceder al aporte, es fundamental que el hogar cuente con la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) , instrumento utilizado para registrar la situación de las personas afectadas.

En el caso de las emergencias por incendios forestales, el beneficio ha contemplado la entrega de hasta $1.500.000 a las familias con afectación alta o muy alta, según el catastro realizado por las autoridades.

Por lo tanto, no todas las personas damnificadas reciben necesariamente el monto máximo, ya que la cantidad depende de la evaluación de los daños.

¿Cuánto dinero entrega el bono según el nivel de afectación?

En las entregas que contemplan cuatro tramos, los montos se distribuyen de la siguiente manera:

$375.000 : afectación baja.

: afectación baja. $750.000 : afectación media.

: afectación media. $1.125.000 : afectación alta.

: afectación alta. $1.500.000: afectación muy alta.

¿Cómo se paga el Bono de Recuperación?

Uno de los aspectos relevantes de este beneficio es que no requiere una postulación tradicional y solo se necesita la información de las familias afectadas a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) , que permite identificar los daños en las viviendas y los enseres.

A partir de ese catastro se elaboran las nóminas de beneficiarios y el pago se realiza mediante un depósito en la CuentaRUT del jefe o jefa de hogar.

También existe la posibilidad de cobrarlo presencialmente en una sucursal de BancoEstado, según las condiciones establecidas para cada entrega.

Consulta si recibes el Bono de Recuperación

Para saber si te corresponde el Bono de Recuperación, da clic en la imagen inferior y sigue los siguientes pasos: