Alerta por ola de calor: Eduardo Sáez advierte altas temperaturas y revela cuántos días durará

Aunque el meteorólogo de Chilevisión aseguró que el tiempo estará ideal para los asados de oficina, sí adelantó que las temperaturas disminuirán de aquí al viernes.

El meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, advirtió que este martes podría ser el inicio del primer día de una probable ola de calor en la zona central.

Eso sí, para esta semana de Fiestas Patrias se prevé niebla el viernes por la vaguada costera, por lo que esta condición bajará la temperatura tras los días de intenso calor.

El sábado 19 podrían caer algunas precipitaciones aisladas en la cordillera, mientras que el día domingo se sumarían chubascos muy suaves en la Región Metropolitana.

Santiago inicia probable ola de calor

Santiago registrará hoy una máxima cercana a los 28 o 29 grados.

Para mañana miércoles se esperan entre 26 y 27 grados, lo que rozaría el umbral de 26,3 para alcanzar la ola de calor.

El jueves los termómetros llegarían a los 28 grados.

De esta manera, se completarían tres días consecutivos de calor . Jornadas, aseguró el profesional, serán ideales para los asados en la oficina, aunque recomendó el uso de bloqueador.

Para las fondas, el Parque O’Higgins presenta una baja posibilidad de gotitas el sábado en la tarde. Sin embargo, para el sector alto de Santiago el pronóstico es más seguro.

Norte despejado y Punta Arenas con intensas heladas

El resto del país tendrá condiciones diferentes: gran parte del norte contará con vaguada costera, pero su interior se mantendrá despejado y con calor intenso.

San Pedro de Atacama rozará los 29 grados y Vicuña llegará a 30. Además, en San José de Maipo, San Felipe, Los Andes y Huichún se registrarán sobre 30 grados hoy.

En el sur solo habrá nubosidad, descartando lluvias pra hoy. En Punta Arenas, tras la nieve de ayer, el cielo despejado dará paso a intensas heladas.