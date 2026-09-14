¿Hay posibilidad de lluvias? Eduardo Sáez nos entrega el pronóstico del tiempo para estas Fiestas Patrias

El meteorólogo de Chilevisión aseguró que, en términos generales, solo habría cielo nublado durante algunos días.

Sólo faltan algunos días para que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias y el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, nos contó todos los detalles sobre el pronóstico del tiempo.

Las fondas ya están finiquitando los detalles para recibir al público, las familias organizan cómo van a festejar y para ello el pronóstico parece ser bastante favorable.





¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias?

En esa misma línea aseguró que en los próximos días la máxima será de:

Martes 14: 29 grados.

Miércoles 15: 26 grados.

Jueves 17: 28 grados.

Viernes 18: 26 grados.

Sábado 19: 23 grados.

“Tendremos jornadas con cielo parcial y las temperaturas seguirán altas”, declaró el meteorólogo que hizo un extenso análisis para los próximos días incluyendo los de celebración de Fiestas Patrias.

Al respecto, Eduardo comentó: “El jueves la máxima podría llegar a los 28 grados”.

Revisa el pronóstico: