Comenzó el pago del Bono Logro Escolar 2026: Consulta con tu RUT si accedes a los $85 mil

El aporte estatal busca reconocer el esfuerzo académico de alumnos que destacan por su rendimiento escolar y que pertenecen a familias dentro del 30% más vulnerable de la población. Conoce todos los detalles acá.

Miles de estudiantes y sus familias comenzaron a recibir el Bono Logro Escolar, un beneficio estatal que busca reconocer el esfuerzo académico de alumnos que destacan por su rendimiento escolar y que pertenecen a familias dentro del 30% más vulnerable de la población.

Para acceder al aporte no es necesario realizar una postulación, ya que la selección de beneficiarios se efectúa automáticamente a partir de los antecedentes disponibles en los organismos públicos.

Para determinar si una familia cumple con el requisito socioeconómico, se considera la información contenida en el Registro Social de Hogares (RSH) al 31 de marzo del año anterior al pago del beneficio.





En el caso del rendimiento académico, se contempla el ranking de alumnos de cada promoción, de acuerdo con las notas registradas durante el año escolar inmediatamente anterior.

Estos antecedentes son informados por el Ministerio de Educación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Midesof), organismo encargado de elaborar la nómina de beneficiarios del Bono Logro Escolar.

¿Quiénes pueden recibir el Bono Logro Escolar?

El beneficio está destinado a estudiantes que cumplan con los siguientes requisitos:

Estar cursando entre 5° básico y 4° medio .

. Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según la información del Registro Social de Hogares.

, según la información del Registro Social de Hogares. Encontrarse dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción .

. Haber cursado el año escolar anterior en un establecimiento educacional reconocido por el Estado.

La selección de los beneficiarios se realiza de manera automática, por lo que no es necesario postular al Bono Logro Escolar.





¿Cuánto paga el Bono Logro Escolar?

El Bono Logro Escolar contempla dos tramos de pago , dependiendo del lugar que ocupe el estudiante dentro del ranking de rendimiento académico de su promoción.

Tramo 1 ($85.057): Corresponde a los estudiantes que, según el ranking de notas, se encuentran dentro del 15% de los alumnos con mejor rendimiento de su promoción.

Corresponde a los estudiantes que, según el ranking de notas, se encuentran dentro del de su promoción. Tramo 2 ($51.036): Está dirigido a los estudiantes que, según el ranking de notas, se encuentran entre el 15% y el 30% inclusive de mejor rendimiento de su promoción.

Los montos del beneficio se reajustan anualmente de acuerdo con el 100% de la variación del IPC acumulado entre enero y diciembre del año anterior al pago.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Logro Escolar?

Las familias pueden verificar si reciben el beneficio a través de la pestaña “Consulta Beneficio”, disponible en el sitio web oficial del Bono Logro Escolar.

Para realizar la consulta, sigue estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial del Bono Logro Escolar .

. Dirígete a la pestaña “Consulta Beneficio” .

. Ingresa tu RUT .

. Agrega tu fecha de nacimiento .

. También puedes realizar el proceso utilizando tu ClaveÚnica .

. El sistema te informará si eres beneficiario del aporte.

Los estudiantes y sus familias también podrán conocer si fueron favorecidos a través de la información que les entreguen sus establecimientos educacionales o mediante una comunicación directa dirigida a los apoderados.