Bono Logro Escolar aumenta en 2026: Estos son los nuevos montos que recibirán los estudiantes

El aporte, que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF), tendrá nuevos montos respecto del año anterior y beneficiará a estudiantes que cumplan una serie de requisitos académicos y socioeconómicos.

El Bono Logro Escolar 2026 tendrá nuevos montos respecto del año anterior y beneficiará a estudiantes que cumplan una serie de requisitos académicos y de vulnerabilidad socioeconómica.

El aporte forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF) y se entrega de manera automática, por lo que no es necesario postular.

Este beneficio del Estado está dirigido a estudiantes menores de 24 años que cursen entre quinto básico y cuarto medio, y estén dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Los nuevos montos del Bono Logro Escolar 2026

Para este año, el beneficio contempla dos tramos de pago, dependiendo de la posición que haya obtenido el estudiante en su generación.

El primer tramo entrega $85.057 a quienes se encuentren dentro del 15% de mejor rendimiento de su promoción.

En tanto, el segundo tramo corresponde a $51.036 para quienes estén dentro del segundo 15% de mejor rendimiento.

Los montos representan un aumento respecto de los entregados durante 2025. El año pasado, el primer tramo alcanzaba los $82.181, mientras que el segundo correspondía a $49.310.

Por ejemplo, si en una misma familia hay dos estudiantes que califican para el primer tramo y otro que pertenece al segundo, el grupo familiar podría recibir un total de $221.150.

Esto corresponde a $85.057 por cada uno de los dos estudiantes del primer tramo, más $51.036 del estudiante del segundo tramo.





Requisitos del Bono Logro Escolar 2026

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población , según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Si la cartola hogar indica que la persona está dentro del 40%, no implica necesariamente que esté dentro del 30% más vulnerable, según la Ley N° 20.595 y el reglamento del bono. Puede revisar su tramo en Mi ChileAtiende con su RUN y ClaveÚnica.

, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Si la cartola hogar indica que la persona está dentro del 40%, no implica necesariamente que esté dentro del 30% más vulnerable, según la Ley N° 20.595 y el reglamento del bono. Puede revisar su tramo en Mi ChileAtiende con su RUN y ClaveÚnica. Cursar entre 5º básico y 4º medio , durante el año inmediatamente anterior.

, durante el año inmediatamente anterior. Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

durante el año anterior. Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cuándo se paga el Bono Logro Escolar 2026?

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social a Radio Bío Bío, el pago del Bono Logro Escolar 2026 se realizaría el lunes 14 de septiembre, en la semana previa a Fiestas Patrias.

Sin embargo, desde el portal oficial de la entidad aún se mantiene el mensaje: “¡Aviso importante! Próximamente podrás revisar si estás beneficiada o beneficiado”.

¿Cómo saber si recibirás el Bono Logro Escolar?

Para consultar si un estudiante es beneficiario, se debe ingresar al portal oficial del Bono Logro Escolar, escribir el RUT del estudiante o de la persona que recibe los bonos del Subsistema Seguridades y Oportunidades, además de la fecha de nacimiento.

La consulta también puede realizarse utilizando ClaveÚnica. El portal permite conocer si el estudiante cumple con las condiciones para recibir el beneficio una vez que la información correspondiente se encuentre disponible.