Beneficio entrega $85 mil: Revelan fecha de pago del Bono Logro Escolar

El Bono Logro Escolar, al cual acceden los alumnos del 30% más vulnerable con mejor rendimiento, se pagará durante las próximas semanas.

El Bono Logro Escolar es un beneficio al cual no se postula y que forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). Se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena.

Esta semana se conoció la fecha de pago del bono. Este aporte, que se entrega una vez al año, está dirigido a aquellos alumnos que se encuentren entre 5° Básico y 4° Medio, y que estén dentro del mejor 30% de rendimiento de su promoción.





Confirman fecha del pago del Bono Logro Escolar

Radio Bío-Bío informó que el Ministerio de Desarrollo Social confirmó que la transferencia se realizará el lunes 14 de septiembre, coincidiendo con la semana de Fiestas Patrias.

La entidad habilitó un portal web para conocer si un estudiante es beneficiario o no del bono. “Próximamente podrás revisar si estás beneficiada o beneficiado”, dice la página web.

Quiénes pueden acceder al Bono Logro Escolar

Estudiantes de hasta 24 años que cumplan todos estos requisitos:

Pertenecer al 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, al 31 de marzo del año inmediatamente anterior a aquel en que se pague el bono. Si la cartola hogar indica que la persona está dentro del 40%, no implica necesariamente que esté dentro del 30% más vulnerable, según la Ley N° 20.595 y el reglamento del bono. Puede revisar su tramo en Mi ChileAtiende con su RUN y ClaveÚnica.

Cursar entre 5º básico y 4º medio, durante el año inmediatamente anterior.

Estar en el 30% de mejor rendimiento académico de tu promoción o grupo de egreso durante el año anterior.

Haber asistido a establecimientos de enseñanza básica o media, reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

Cuánto dinero entrega el Bono Logro Escolar

El beneficio se paga en dos tramos:

$85.057: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

$51.036: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Por ejemplo: si una familia tiene dos integrantes que se encuentran en el primer tramo, y uno que pertenece al segundo, el bono será de $221.150, con el siguiente desglose:

$85.057 (primer tramo) + $85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo).

El bono es compatible con otras transferencias y subsidios otorgados por el Estado, por lo que el pago podría resultar fusionado con las demás transferencias del grupo familiar.