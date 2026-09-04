Tenía una hija y trabajaba en Chile: Quién era Wilmer Quispe, el hombre que murió en accidente en Metro

Junto con advertir falencias en las medidas de prevención y seguridad, Rogelio Quispe, hermano de la víctima, acusó que la empresa de transportes aún no ha tomado contacto con ellos tras el siniestro.

El hermano del hombre que murió el pasado miércoles tras un accidente en la Línea 1 del Metro, Rogelio Quispe, conversó con CHV Noticias y apuntó a una posible negligencia de la empresa por el trágico deceso.

“Deducimos que fue una equivocación porque no había una valla de contención un poco más adelante”, planteó el familiar.

El accidente ocurrió en Estación Pajaritos, donde están siendo instaladas las puertas de seguridad del andén.

¿Quién era Wilmer Quispe?

La víctima fue identificada como Wilmer Quispe (38), quien llevaba más de 10 años viviendo en nuestro país. “Mi hermano sufre la rotura en dos del cerebro y la parte cervical estaba rota total”, dijo.

El ciudadano peruano trabajaba en el rubro gastronómico, era padre de una joven de 19 años y al momento del siniestro regresaba de Curacaví junto a su esposa y su hermana.

Hoy su familia exige justicia, acusa una presunta responsabilidad de Metro y asegura que la empresa aún no ha tomado contacto con ellos: “Deducimos que es negligencia por no señalizar bien el tema de las vallas que están haciendo”.





La versión sobre el accidente de su hermano

De acuerdo con Rogelio, su hermano dijo a sus acompañantes que lo siguieran porque el tren venía llegando. “Entonces él bajó rapidito y empezó como directo a entrar al ladito de esas mamparas que dejaron”.

Las faenas se realizan en la noche, pero completar la instalación puede tardar hasta un mes por estación. Eso significa que durante el día y por varias semanas pueden quedar sectores incompletos y espacios abiertos.

La instalación continuará avanzando hasta Los Dominicos y recién estará completa en 2028, en un proceso que no contempla el cierre de las estaciones durante su ejecución, por lo que según expertos será clave extremar los resguardos.

“Metro debería contactarse conmigo, que soy la persona que está a cargo del manejo de mi hermano”, subrayó Rogelio, quien hoy busca justicia para Rogelio en un caso que está en manos de la Fiscalía Centro Norte.