Pagos extra por cesantía: así se activan los nuevos giros para miles de trabajadores

Por el alza del desempleo, la Superintendencia de Pensiones activó un sexto y séptimo giro extra del seguro de cesantía. Revisa todos los detalles acá.

Este jueves, la Superintendencia de Pensiones informó que el pasado martes 1 de septiembre se instruyó, mediante oficio, a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) para disponer la activación inmediata del pago de dos giros adicionales.

Esto beneficiará a las y los trabajadores que están recibiendo un último pago con financiamiento desde el Fondo de Cesantía Solidario (FCS), en un contexto de alto desempleo.

Esta disposición entra en funcionamiento cada vez que la tasa de desempleo reportada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) supera en un punto porcentual (1%) a la tasa de desempleo promedio de los últimos cuatro años.

El viernes pasado, el INE informó que en el trimestre móvil mayo-julio de 2026 la tasa nacional de desocupación llegó a 9,5%, con lo que la tasa promedio de los últimos cuatro años se ubica en 8,5%.

La última oportunidad en que se activaron pagos adicionales por alta cesantía fue en julio de 2021.





¿Quiénes recibirán un sexto y séptimo pago?

La medida aplica tanto para las personas que tenían contratos a plazo fijo como para quienes tenían contratos indefinidos, quienes tendrán derecho a un sexto y séptimo giro de prestación por cesantía.

Se indicó que los beneficiarios no necesitan realizar una solicitud para percibir los giros adicionales por alto desempleo.

Cobertura y beneficios de pagos extra

De acuerdo con la legislación, tienen derecho a recibir el sexto y séptimo giro las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario que hayan recibido su quinto giro durante agosto de 2026.

Así, durante septiembre y octubre de 2026, esas personas podrán recibir los dos pagos adicionales en la medida en que continúen cesantes y realicen la búsqueda efectiva de empleo a través de la Bolsa Nacional de Empleo.

Los giros adicionales por alto desempleo están sujetos a los siguientes valores superiores e inferiores: