Presidentes Kast y Milei reafirmaron soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes

Ambos mandatarios destacaron el buen estado de las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina en un encuentro concretado en Santiago.

Los presidentes de Chile José Antonio Kast, y Argentina, Javier Milei, tuvieron una reunión de trabajo este jueves en Santiago, encuentro en el cual destacaron el buen estado de las relaciones bilaterales entre ambos países.

En dicha cita ambos mandatarios coincidieron en que el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de Límites de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados, y que establecen la soberanía de la República de Chile sobre la totalidad del estrecho.





Otros puntos de encuentro

El Presidente Kast reiteró el respaldo del Gobierno de Chile a los legítimos derechos de soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y ratificó la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y otros foros regionales y multilaterales.

Además, Kast y Milei coincidieron en que el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y el terrorismo constituyen amenazas comunes que exigen respuestas coordinadas y de alcance regional. Ambos reafirmaron el compromiso de ambos países, en su condición de signatarios fundadores, con el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y acordaron profundizar la cooperación bilateral en la materia mediante la plena utilización de los mecanismos vigentes.

Otros puntos en acuerdo fueron la valoración de la aprobación de nuevos Protocolos Adicionales Específicos en el marco del Tratado de Integración y Complementación Mineras, la complementariedad existente en materia energética y el carácter de la República Argentina como proveedor estable y confiable de gas y petróleo para Chile y el compromiso asumido por la República Argentina destinado a materializar a la brevedad posible la detención y extradición de Galvarino Apablaza, prófugo acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán.