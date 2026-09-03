¿Uno más a la lista? Reportan presunto quiebre sentimental entre Chino Ríos y Tamara Cornejo

El extenista eliminó todas las fotografías con ella de su cuenta de Instagram y ambos se dejaron de seguir en la misma red social.

Este jueves, se reportó el presunto quiebre sentimental entre Chino Ríos y Tamara Cornejo, la hija del extenista, Patricio Cornejo.

La información fue entregada por el periodista Patricio Sotomayor en el último capítulo de Plan Perfecto, tras detectar una serie de señales.





¿Chino Ríos y Tamara Cornejo terminaron?

Al respecto, el periodista expuso que Chino Ríos borró todas las fotografías que tenía junto a Tamara en su cuenta de Instagram.

“Las fotos fueron borradas el martes en la noche, madrugada del miércoles”, detalló Sotomayor, quien además comentó que ambos dejaron de seguirse en la misma red social.

Por otra parte, Paula Pavic reaccionó a la noticia y comentó: “Me acabo de enterar por la prensa”.

Cabe destacar que la relación entre Tamara y Chino estuvo marcada por una serie de escándalos; uno de ellos fueron las declaraciones de Patricio Cornejo, quien manifestó en una oportunidad: “No soy suegro de él, todavía no”.

Finalmente, el extenista también tuvo una polémica bajo los efectos del alcohol en un bar con Tamara, y tras filtrarse a la prensa, concluyó: “No quiero que se ensucie todo lo lindo que hemos construido por actitudes tontas mías”, cerró.

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