“Muy rico, demasiado rico”: Chino Ríos causa revuelo tras polémico comentario en redes sociales

El extenista terminó modificando la publicación, eliminó fotografías y desactivó los comentarios.

Este jueves, Marcelo “Chino” Ríos protagonizó un polémico momento en redes sociales, tras compartir registros junto a su pareja, Tamara Cornejo.

El extenista publicó una serie de imágenes donde aparecen ambos en el gimnasio y luego una selfie de Tamara, en su cuenta de Instagram.





¿Qué pasó con el Chino Ríos?

Como descripción, Ríos comentó: “Cuando subes fotos y no tienes ni una h… que comentar”.

Al respecto, Tamara comentó un emoji de beso y otro de corazón, lo cual no habría sido del todo agradable para Marcelo.

Es por ello que replicó: “Siempre tan amorosa, yo sé que me lo demuestras de otra manera más rica, muy rico, demasiado rico”.

La respuesta del Chino se viralizó rápidamente, por lo que terminó editando la publicación y eliminó dos fotos, además de desactivar los comentarios en la publicación.

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