“No soy suegro de él”: Patricio Cornejo rompió el silencio sobre la relación de su hija con Marcelo Ríos

El extenista nacional intentó desmarcarse por completo respecto de la nueva relación de su hija; sin embargo, lanzó una lapidaria respuesta.

Este domingo, Patricio Cornejo rompió el silencio y se refirió por primera vez al romance que mantiene su hija, Tamara Cornejo, con Marcelo “Chino” Ríos.

El reconocido extenista nacional tuvo una tajante respuesta sobre la relación de su hija, tras haber recibido un homenaje en la final de la W15 de Santiago.





¿Qué dijo Patricio Cornejo?

“No soy suegro de él, todavía no”, sentenció Cornejo en conversación con Radio ADN, donde además intentó desmarcarse de la situación.

El excapitán del equipo chileno de Copa Davis aseguró que respeta las decisiones de su hija y, tras ser consultado sobre si le gustaría ser el suegro del Chino Ríos, respondió: “Tampoco, dejo que la vida avance nomás”.

“Ellos ya están grandecitos y verán lo que pasa”, comentó Cornejo, sin entregar mayores detalles.

Marcelo y Tamara confirmaron su relación a principios de febrero con un romántico mensaje en donde confesó que se conocen desde niños.

“Finalmente juntos otra vez, nunca me olvidaré de esas miraditas ingenuas y sin maldad, (…) nos quisimos a escondidas muchos años e increíblemente, hoy podemos estar juntos”, sentenció Marcelo en dicha oportunidad.

Por su parte, desde la confirmación, Tamara ha mantenido un perfil reservado y ha declinado hablar sobre Ríos; sin embargo, ambos suben constantemente románticas postales en redes sociales juntos.