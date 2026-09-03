“La única que no sabía era yo”: Esposa de Jordhy Thompson expuso audio clave y arremete contra joven que acusó affaire
En el audio, Marlén reconoce que sí sabía que Jordhy seguía casado y acusa que el futbolista le hizo una escena de celos porque “tienes que respetarme cuando salgas a la disco”.
Este jueves, Camila Sepúlveda arremetió contra Marlén, la mujer que acusa haber tenido un affaire con Jordhy Thompson, y expuso un audio clave.
En el registro, Marlén habla con un amigo y le reconoce que sí sabía que Jordhy estaba casado y relata una escena de celos que el deportista le habría hecho.
¿Qué publicó Camila Sepúlveda?
A través de su cuenta de Instagram, Camila expuso el audio donde Marlén señala: “Pero no, amigo, si el Jordhy no te va a decir nada porque el Jordhy no está ni ahí, si está h… es como h… no más, ni él siente ni yo siento”.
En esa misma línea, asegura: “A mí me aburre cuando empiezan con sus h… Yo soy super pesada, yo no tengo paciencia como cuando alguien me cela, así como cosas absurdas”.
“Yo le digo que terrible c… de r… ¿Qué h…? Tú tienes señora y no puedes andar celando. Me dice: ‘No, es que tienes que respetarme cuando salgas a la disco, porque yo me entero de todo’. Yo le dije: ‘Buena, compadre. Usted está casado'”, detalla Marlén.
Al respecto, Camila comentó: “La única que no estaba al tanto de la situación era yo; ambos sabían lo que hacían, ninguno de los dos es inocente”.
Finalmente, la joven concluyó: “Espero cerrar el tema aquí por mí y por el bienestar de lo más importante para mí: mis hijos”.