“Lo que de aquí en adelante me pase…”: Joven que acusó affaire con Jordhy Thompson lanzó nuevos detalles y esposa respondió

Camila Sepúlveda confirmó que en ese entonces ella y Jordhy estaban separados y se refirió a una presunta pelea en un bar con Marlén.

Este jueves, Camila Sepúlveda rompió el silencio y respondió con un contundente comunicado a Marlén, la joven que acusa haber tenido un affaire con Jordhy Thompson.

Marlén expuso en su cuenta de Instagram que todo esto ocurrió mientras el deportista “confirmaba su soltería” e incluso lo responsabiliza por si en algún momento le ocurre algo.





¿Qué dijo Marlén?

“Si hice público esto, fue porque no permitiré malos tratos de absolutamente nadie”, comenzó diciendo Marlén.

En esa misma línea, la joven aseguró que “si yo me di el tiempo de conocerlo, fue porque siempre me mostró peleas y, pidiéndole el divorcio a Camila”.

Luego, lanzó los dardos en contra de Thompson: “Me pedías que me dejara de cuidar para tener un hijo conmigo; no pidas que te defiendan o hacer que me llamen para que no suba nada, sabiendo que tengo mucho con lo que ca…”.

Marlén además advirtió que “lo que de aquí en adelante me pase, ya saben el responsable” y luego acusó a Jordhy de serle infiel a Camila en Chile y en Rusia.

Horas más tarde, la mujer lanzó un comunicado, donde asegura que, si nunca hubo un quiebre entre Camila y Jordhy, “quiero aprovechar también de pedirle disculpas públicamente a Camila”.

“Porque jamás habría decidido involucrarme conscientemente en una relación donde existiera un matrimonio funcionando normalmente”, indicó.

La mujer planteó que tuvo una “situación conflictiva” en un bar con Camila, lo que habría llegado a oídos de Colo-Colo, perjudicando una posibilidad de regresar al club por relacionarse además con consumo de alcohol.

“Los malos tratos y mensajes que recibí de Jordhy no tuvieron relación con que yo estuviera reclamándole por Camila”, aseguró Marlén.

Además, la mujer recalcó que estos presuntos malos tratos ocurrieron luego de que ella saliera de una discoteca con una persona en común, “situación que generó en él una reacción de celos que considero completamente injustificada”.

“Respecto de Camila, por la información que yo manejaba en ese momento, ella tenía conocimiento de que Jordhy y yo estábamos iniciando una relación”, aseguró.

Por otro lado, la mujer hizo un mea culpa donde catalogó su affaire con Jordhy como un “error y una experiencia que no deseo repetir”.

“No tengo ningún interés en competir con otra mujer, destruir una familia ni prolongar una polémica. Mucho menos quiero verme involucrada nuevamente en situaciones de esta naturaleza, especialmente considerando los antecedentes públicos de conflictos y episodios de violencia que han rodeado anteriormente a Jordhy”, comentó.

¿Qué contestó Camila Sepúlveda?

La situación generó la furia de Camila, quien respondió con un breve pero contundente comunicado en su cuenta de Instagram.

“Yo no sabía nada de esto, solo supe que ellos hablaron un par de veces ‘en buena onda’ ¡Pero yo no sabía nada!”, indicó.

En esa misma línea, confirmó un quiebre con Jordhy “por un par de días” y luego se refirió al episodio en un bar con Marlén.

“Respecto al show del que se habla afuera de un bar, nos encontramos de coincidencia; no fue show por mujeres, fue por otra cosa que involucra a nuestro hijo y no hablaré de eso”.

Finalmente, Camila dejó en claro que “yo no tengo culpa de nada aquí”, y agradeció las muestras de cariño de la gente.

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