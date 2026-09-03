“Estoy en shock”: Pareja de Jordy Thompson reacciona a acusación de supuesta infidelidad del futbolista

Una mujer publicó una serie de capturas de pantallas que evidenciarían una infidelidad de parte del jugador. Camila Sepúlveda, su esposa, publicó una decidora historia en Instagram.

La historia entre Jordhy Thompson y Camila Sepúlveda sumó un nuevo capítulo tras la irrupción una mujer que asegura haber tenido un vínculo amoroso con el deportista.

A través de Instagram, la joven afirmó que conoció al futbolista convencida de que estaba soltero, en medio de recientes rumores sobre un supuesto distanciamiento de su esposa.

Según expuso, el jugador de FC Orenburg le manifestaba constantes problemas con su esposa e incluso le repetía que ya se encontraba tramitando el divorcio.

Las acusaciones y las pruebas difundidas en redes

“Siempre demostró su soltería”, aseveró Marlen, la mujer que acusó la infidelidad, antes de divulgar una fotografía junto a Thompson frente al espejo, buscando respaldar sus dichos sobre la relación.

Además, aseguró que cuenta con conversaciones e insinuó haber sufrido amenazas del deportista para guardar silencio. “Me pedías que te dejara de cuidar para tener un hijo conmigo”, aseguró.

En sus historias de Instagram también apuntó a la estadía del delantero en Rusia: “Así como te cagaste a la Camila en Chile, también lo haces en Rusia”.





La reacción de Camila Sepúlveda: “También estoy en shock”

El escándalo provocó la intervención de la propia Camila Sepúlveda, quien escribió la frase “también estoy en shock” en su cuenta de Instagram. Además borró de su perfil todas las fotografías en las que aparecía con Thompson.

Luego, publicó una fotografía acompañada por su hijo, imagen que acompañó con un texto que bien podría resumir su postura en torno a la supuesta infidelidad: “Los tengo a ustedes y eso es suficiente”, escribió.

Vale recordar que, tras superar un episodio judicial en 2023 y concretar su matrimonio civil en Chile, la influencer dedicó a Thompson un emotivo mensaje luego de comprometerse en Moscú: “Te amo para toda la vida, amorcito mío, tenemos una familia hermosa”.