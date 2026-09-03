Metro de Santiago: Reabren cuatro estaciones de Línea 1 tras cierre por “emergencia médica”

Cerca de las 16:20 horas, el servicio fue restablecido.

Metro de Santiago informó que las cuatro estaciones de la Línea 1 que estuvieron cerradas están nuevamente operativas.

Por cerca de una hora y media, las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones estuvieron sin servicio de trenes. Lo anterior, además, provocó la suspensión de la combinación en Los Leones entre las líneas 1 y 6.

Según el tren subterráneo, el cierre se produjo por una “emergencia médica”.

16:20 hrs. ✅️ El servicio en #L1 vuelve a estar disponible con todas sus estaciones operativas. Ten en cuenta que la frecuencia podría tardar unos minutos en normalizarse. https://t.co/lfBzz6z7Jt — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 3, 2026

¿Vas desde Plaza de Maipú a Los Dominicos? Metro comparte alternativa de ruta

A raíz de la emergencia, Metro de Santiago compartió a través de sus canales oficiales una alternativa de ruta para personas que se desplacen desde Plaza de Maipú (L5) hasta Los Dominicos (L1).

Para esos casos, la recomendación es viajar hasta Irarrázaval y combinar con Línea 3, para luego cambiar a Línea 4 en Plaza Egaña y finalmente ir a Tobalaba para combinar con Línea 1.