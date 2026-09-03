Conmoción por muerte de joven veterinaria: Cercanos apuntan a supuesto maltrato y acoso laboral

Camila Rojas Díaz trabajaba en una clínica veterinaria de la región de Valparaíso y era egresada de la Universidad Austral de Chile (UACh). A través de un comunicado, su casa de estudios destacó el compromiso de la joven con su profesión.

Profunda consternación ha generado la muerte de la médica veterinaria Camila Rojas Díaz, joven profesional que trabajaba en la región de Valparaíso y egresada de la Universidad Austral de Chile (UACh).

Según han señalado cercanos, la joven se quitó la vida luego de denunciar presuntos episodios de maltrato y acoso laboral en la Clínica Veterinaria Mevetlab.

Conmoción por muerte de joven veterinaria

La noticia ha provocado numerosas reacciones en redes sociales y entre colegas del rubro veterinario. La UACh lamentó públicamente el fallecimiento de quien fue Médico Veterinaria de la generación 2024 y residente de la Clínica de Pequeños Animales durante 2023.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias y nos adherimos al dolor de su familia, amistades, compañeras y compañeros de generación, así como de todas las personas que tuvieron la oportunidad de compartir con ella a lo largo de su vida profesional y personal”, señaló la casa de estudios.





De acuerdo con antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, excolegas de la profesional apuntaron a las situaciones denunciadas no serían casos aislados. Algunos afirmaron que en el establecimiento existirían episodios recurrentes de insultos, maltrato psicológico y descalificaciones.

Asimismo, varias personas indicaron haber sufrido o presenciado presuntos hechos de violencia física y malos tratos dentro del recinto .

La respuesta de la clínica veterinaria

Frente a las acusaciones surgidas tras la muerte de Camila Rojas Díaz, la Clínica Veterinaria Mevetlab difundió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y llamó a actuar con cautela mientras se desarrollan las investigaciones.

“Como equipo, lamentamos profundamente lo ocurrido y entendemos el dolor, la preocupación y las distintas emociones que esta situación ha generado”, señalaron.

“También queremos pedir respeto y prudencia. En las últimas horas hemos recibido amenazas, acusaciones y afirmaciones basadas en suposiciones, además de la creación de perfiles falsos y publicaciones atribuidas a diferentes personas”, agregaron.

Según explicaron, actualmente se realizan las “diligencias e investigaciones correspondientes” para esclarecer los hechos, mientras que “las amenazas, suplantaciones y publicaciones relacionadas con el caso están siendo registradas por su equipo jurídico”.

Finalmente, la clínica pidió no difundir antecedentes que no hayan sido verificados y llamó a actuar “con respeto, empatía y responsabilidad” frente a una situación que ha impactado profundamente a la comunidad veterinaria.