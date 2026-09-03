Fin a los multifondos de pensiones: Qué son los fondos generacionales y cómo funcionarán según la edad

A partir del próximo año, los afiliados a las AFP serán agrupados en por grupos de edad que potencien el crecimiento en los más jóvenes y la protección de la pensión en los más adultos.

A partir del 1 de abril de 2027 entra en vigor el nuevo régimen de inversión de los fondos generacionales, que dará fin al actual sistema de multifondos de las pensiones, en el que las personas se pueden mover entre los actuales fondos A, B, C, D y E según su nivel de riesgo

El cambio se realizará en el marco de la implementación de la Ley N° 21.735 de Reforma Previsional, el que tiene como objetivo agrupar a las personas afiliadas por grupos de edad, asignándoles carteras de inversión y nivel de riesgo que se ajusten a su ciclo de vida previsional.

El sistema de inversión contempla la creación de 10 fondos generacionales , los cuales están organizados por rangos etarios de cinco en cinco años.





De esta manera las personas afiliadas más jóvenes serán asignadas a un fondo que priorice el crecimiento del ahorro, mientras que las personas de mayor edad serán asignadas a uno que priorice la protección de la jubilación.

¿Qué son los fondos generacionales?

Según la Superintendencia de Pensiones, los fondos generacionales “están organizados por rangos etarios” y son un reemplazo a los multifondos de las AFP.

Con esta nueva distribución se establece:

Un fondo inicial que agrupa a personas afiliadas de hasta 35 años

que agrupa a personas afiliadas de hasta 35 años Ocho fondos intermedios, con cohortes estructuradas en tramos de cinco años

Un fondo de consolidación, que agrupa a las personas mayores de 75 años

Con el cambio a fondos generacionales ya no se podrá elegir en cuál estar y se determinará exclusivamente por la edad del afiliado.

¿Qué pasará con los ahorros de los multifondos?

Los ahorros que los afiliados tienen en sus multifondos no se perderán el cambio a los fondos generacionales, tampoco es necesario realizar trámites para trasladarlos.

La normativa establece una transición desde el sistema actual hacia los fondos generacionales, que se realizará mediante transferencias de activos y contratos.

Los administradores contarán con un plazo de 36 meses para adaptarse a la nueva estructura , cuya implementación comenzará el 1 de abril de 2027.

Al igual se ha hace hasta ahora, las personas podrán cambiarse de AFP cuando lo estimen pertinente.

Nuevo esquema de fondos generacionales