“Sonrisas donde habían ruinas”: Gala Caldirola revela fotos de últimos días en Qatar tras infidelidad de Luis Jiménez

Más de mil personas celebraron en los comentarios de la publicación la decisión de la española de priorizar el bienestar de su hija por sobre su quiebre amoroso con el Mago Jiménez.

Gala Caldirola compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de lo que fueron sus últimos días en Qatar luego de que se enterara que Luis Jiménez le había sido infiel con su ex esposa, Coté López.

Más que referirse al polémico triángulo amoroso, la española reflexionó sobre cómo en un momento de dolor, priorizó la felicidad de su hija para que se fuera con un buen recuerdo del país extranjero.

Qué dijo Gala sobre sus últimos días en Qatar

“Quería contaros algo… Estas fotos son de los dos últimos días que pasamos en Qatar con Luz. Nos fuimos a un hotel solitas, cerca del mar“, partió contando Gala en su último post.





Mostrando una serie de recuerdos de las actividades que hicieron como madre e hija, añadió: “La verdad es que sí, en ese momento yo estaba en pedazos, pero lo único que quería es que ella se despidiera de ese lugar con un hermoso recuerdo. Que diera las gracias por haberlo conocido”.

Haciendo referencia al complejo momento emocional, expresó cerrando: “Saqué sonrisas de donde habían ruinas y me despedí de ese lugar como si fuera el recuerdo más bonito. No es lo que te sucede, es lo que decides hacer con eso lo que permanece. El mensaje final, es lo único que realmente os quería expresar”.

Tras este mensaje, más de mil personas le dejaron comentarios de apoyo y ánimo, además de celebrando que eligiera su maternidad por sobre una relación fallida.

“Quizás a muchos no les interese lo que quería contar, pero quizás a otros les pueda ayudar… el mensaje final es lo que en realidad me interesaba expresa”, comentó la misma española.

Revisa aquí las fotografías de Gala: