“No me gusta ver llorar a una mujer”: Gala Caldirola cierra polémica de Luis Jiménez y Coté López con potente reflexión
La española hizo una pausa en sus días de relajo en Brasil para referirse por última vez al polémico triángulo amoroso con el Mago Jiménez y Coté López.
En medio de su escapada a Brasil, Gala Caldirola compartió una potente reflexión sobre lo vivido con Luis Jiménez y María José López, dando por cerrada esta etapa de su vida.
Haciendo referencia a la entrevista de Coté en Primer Plano, en donde llegó a las lágrimas tras el polémico triángulo amoroso, la española se puso una mano en el corazón y decidió perdonar.
La última reflexión de Gala tras polémica con Mago Jiménez y Coté López
“Como dicen, errar es de humanos, perdonar es de sabios. Vivir sin rencor es lo más sano para todos”, partió diciendo Gala este sábado en sus historias de Instagram.
En medio de estas reflexivas palabras, hizo alusión a López diciendo: “No me gusta ver llorar a una mujer, tampoco a un hombre…”.
Pese a esto, reveló que “aún no logro comprender del todo el por qué y no se siente bien la herida“, sin embargo, ha optado por el resguardar su salud mental y avanzar.
“Con esto quiero decir que siento, perdono, avanzo y espero que así como yo tendré que hacer mi trabajo de aprendizaje y sanación, también lo hagan las demás partes. Que todo pase, que todo sane y esta será la última vez que me refiera al tema por salud mental”, cerró la española, para seguir disfrutando sus vacaciones.