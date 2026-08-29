Tras tornado en el Ñuble: Gobierno confirma que 30 casas sufrieron daños graves

El subsecretario del Interior usó sus redes sociales para confirmar las consecuencias que dejó el paso del tornado por la comuna de Yungay.

El Gobierno confirmó que numerosas casas resultaron con graves daños tras el paso de un tornado, durante la noche de este viernes por los sectores rurales de Yungay, en la región del Ñuble.

Dicho fenómeno meteorológico se concentró en los sectores de Campanario, Cholguán y San Miguel de Itata, sin embargo, las autoridades confirmaron que han empezado a coordinar asistencia a los afectados.





Reporte del Gobierno tras tornado en Yungay

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció vía X que en la comuna de Yungay se registraron “al menos 30 casas afectadas por el tornado que azotó dicha comuna anoche. Varias con afectación grave”.

Debido a esto último es que el Delegado Presidencial contactó a Senapred para prestar ayuda a los vecinos afectados.

Cabe destacar que la Dirección Meteorológica de Chile confirmó que el “probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas” se mantendría presente hasta la tarde de este sábado en la región del Ñuble y Biobío.