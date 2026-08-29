Medio Maratón Femenino de Santiago: Estos son los cortes de calles que afectarán a la capital este domingo
Las corredoras pasarán por la comuna de Ñuñoa y parte de Macul, por lo que las autoridades municipales hacen un llamado a buscar vías alternas y considerar tiempo extra en el recorrido.
Este domingo se llevará a cabo la Medio Maratón Femenino de Santiago, un evento deportivo que contempla un recorrido por las comunas de Ñuñoa y Macul.
En este sentido, los organizadores del evento indicaron que a contar de las 08:30 horas de este domingo 30 de agosto se cerrarán temporalmente algunas calles para que las competidoras pasen.
Sin embargo, se volverán a abrir alrededor de las 13:00 horas del mismo domingo. Pese a esto, desde el evento indicaron que los horarios son estimados y pueden ser modificados por Carabineros.
Cortes de calle confirmados para este domingo
Cortes de calzada completa
- Pedro de Valdivia: desde la salida del Estadio Nacional hasta Av. Grecia.
- Ramón Cruz: entre Av. Grecia y Av. Irarrázaval.
- Av. Sucre: entre Pedro de Valdivia y Av. Salvador.
- Av. Salvador: entre Sucre y Av. Grecia.
Cortes en Av. Grecia
- Calzada sur entre Pedro de Valdivia y José Pedro Alessandri.
- Calzada sur entre José Pedro Alessandri y Ramón Cruz.
- Calzada sur entre Av. Salvador y Av. Marathón.
- Calzada norte entre José Pedro Alessandri y Av. Marathón.
Otros cortes parciales
- José Pedro Alessandri: Calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia y Las Encinas.
- Av. Irarrázaval: Calzada sur entre Ramón Cruz y Pedro de Valdivia.
- Pedro de Valdivia: Calzada oriente entre Av. Irarrázaval y Av. Sucre.
Entorno del Estadio Nacional
- Av. Marathón: calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia, Guillermo Mann y el acceso al Estadio Nacional.
- Guillermo Mann con Av. Marathón: corte temporal de calzada completa durante el retorno de los corredores.
- Acceso de Carlos Dittborn al Estadio Nacional: calzada completa.
Cabe destacar que la carrera también pasará por Av. Macul. Concretamente los 7K retornarán por Los Olmos y el recorrido de 21K por El Líbano, a la altura de Los Halcones.
Las autoridades municipales hicieron un llamado a escoger vías alternas si va a trasladarse por el sector el vehículo y a considerar tiempo extra de viaje debido a posible congestión.
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