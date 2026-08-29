Medio Maratón Femenino de Santiago: Estos son los cortes de calles que afectarán a la capital este domingo

Las corredoras pasarán por la comuna de Ñuñoa y parte de Macul, por lo que las autoridades municipales hacen un llamado a buscar vías alternas y considerar tiempo extra en el recorrido.

Este domingo se llevará a cabo la Medio Maratón Femenino de Santiago, un evento deportivo que contempla un recorrido por las comunas de Ñuñoa y Macul.

En este sentido, los organizadores del evento indicaron que a contar de las 08:30 horas de este domingo 30 de agosto se cerrarán temporalmente algunas calles para que las competidoras pasen.

Sin embargo, se volverán a abrir alrededor de las 13:00 horas del mismo domingo. Pese a esto, desde el evento indicaron que los horarios son estimados y pueden ser modificados por Carabineros.





Cortes de calle confirmados para este domingo

Cortes de calzada completa

Pedro de Valdivia: desde la salida del Estadio Nacional hasta Av. Grecia.

Ramón Cruz: entre Av. Grecia y Av. Irarrázaval.

Av. Sucre: entre Pedro de Valdivia y Av. Salvador.

Av. Salvador: entre Sucre y Av. Grecia.

Cortes en Av. Grecia

Calzada sur entre Pedro de Valdivia y José Pedro Alessandri.

Calzada sur entre José Pedro Alessandri y Ramón Cruz.

Calzada sur entre Av. Salvador y Av. Marathón.

Calzada norte entre José Pedro Alessandri y Av. Marathón.

Otros cortes parciales

José Pedro Alessandri: Calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia y Las Encinas.

Av. Irarrázaval: Calzada sur entre Ramón Cruz y Pedro de Valdivia.

Pedro de Valdivia: Calzada oriente entre Av. Irarrázaval y Av. Sucre.

Entorno del Estadio Nacional

Av. Marathón: calzadas poniente y oriente entre Av. Grecia, Guillermo Mann y el acceso al Estadio Nacional.

Guillermo Mann con Av. Marathón: corte temporal de calzada completa durante el retorno de los corredores.

Acceso de Carlos Dittborn al Estadio Nacional: calzada completa.

Cabe destacar que la carrera también pasará por Av. Macul. Concretamente los 7K retornarán por Los Olmos y el recorrido de 21K por El Líbano, a la altura de Los Halcones.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a escoger vías alternas si va a trasladarse por el sector el vehículo y a considerar tiempo extra de viaje debido a posible congestión.