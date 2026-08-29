Detienen a tres sujetos por asesinato de carabinero de franco en Renca: Tenían arma homicida en su poder

Mientras tanto, Interpol emitió una alerta por otros tres sujetos, todos mayores de edad y nacionalidad chilena, quienes fueron identificados como los autores materiales del crimen.

La tarde de este sábado, Carabineros informó que se detuvo a tres personas por su presunta participación en el asesinato del carabinero de franco, Alejandro Ortiz Vásquez, en Renca.

Según detalló el comandante Fernando Bozo, jefe del Departamento de OS9, estos sujetos habrían prestado “logística para esconderse y cambiarse de ropa” a los autores materiales del crimen, además de eliminar evidencia que los reconociera.

Asimismo, se descubrió a estos sujetos portando “el armamento que causó la muerte de nuestro carabinero”.





Nueva información sobre el asesinato del cabo en Renca

Sobre los autores materiales del asesinato, estos ya fueron identificados y “están con orden de detención vigente y tienen una alerta de ubicación de Interpol“, expresó el comandante Bozo.

Por su parte, el fiscal ECOH RM, Cristóbal Salazar, confirmó que tras las primeras diligencias investigativas se logró individualizar a presuntos participantes, por lo que hasta ahora “no podemos descartar a la fecha que efectivamente formen parte también de la organización criminal. Entonces, está en materia de investigación“.

Respecto a estos detenidos, uno fue formalizado durante la jornada de este sábado, quedando en prisión preventiva mientras sigue la investigación, mientras que a los otros dos sujetos se les amplió la detención hasta el día jueves.