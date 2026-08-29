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“Hay días en que cuesta más”: Francisco Puelles muestra su exigente preparación para desafíos deportivos

El actor realiza tres diferentes disciplinas durante las mañanas, centrándose en la fuerza y la resistencia. Conoce a continuación el detalle de su entrenamiento.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

Francisco Puelles compartió en su cuenta de Instagram un registro de cómo son sus mañanas ahora que se está preparando físicamente para enfrentarse a dos desafíos deportivos: el Fitness Racing Chile en octubre y el triatlón en diciembre.

Según dio a conocer el actor, está realizando tres tipos de entrenamientos en diferentes disciplinas, por lo que pasa del gimnasio a la piscina casi sin detenerse.

El entrenamiento de 3 tiempos de Francisco Puelles

“¿Cómo son tus mañanas ? A nosotros nos toca ponerle fuerza, se nos acercan varias fechas importantes deportivamente hablando y queremos estar a la altura de cada desafío“, partió diciendo en su último post.

A modo de reflexión, agregó: “a todos nos cuesta la vida que llevamos, el sistema, todo es un gran desafío y hay días donde cuesta más otros menos, pero hay que meterle no más, construir hábitos y comprometerse. Al ritmo de cada uno pero comprometerse (sic)”.

Respecto al entrenamiento que realiza, reveló que se levanta junto a su hijo a las 6 AM y tras ir a dejarlo al colegio, a las 8 AM parte haciendo ejercicios de fuerza en el gimnasio.

Posteriormente, pasadas las 10 AM sale a correr durante una hora y termina su entrenamiento al mediodía tras 45 minutos de natación.

La rutina mañanera del actor recibió cientos de comentarios aplaudiendo su disciplina y constancia para llegar a participar de la competencia de fitness funcional y el triatlón.

Revisa aquí el entrenamiento de Francisco Puelles:

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