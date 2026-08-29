“Hay días en que cuesta más”: Francisco Puelles muestra su exigente preparación para desafíos deportivos

El actor realiza tres diferentes disciplinas durante las mañanas, centrándose en la fuerza y la resistencia. Conoce a continuación el detalle de su entrenamiento.

Francisco Puelles compartió en su cuenta de Instagram un registro de cómo son sus mañanas ahora que se está preparando físicamente para enfrentarse a dos desafíos deportivos: el Fitness Racing Chile en octubre y el triatlón en diciembre.

Según dio a conocer el actor, está realizando tres tipos de entrenamientos en diferentes disciplinas, por lo que pasa del gimnasio a la piscina casi sin detenerse.

El entrenamiento de 3 tiempos de Francisco Puelles

“¿Cómo son tus mañanas ? A nosotros nos toca ponerle fuerza, se nos acercan varias fechas importantes deportivamente hablando y queremos estar a la altura de cada desafío“, partió diciendo en su último post.

A modo de reflexión, agregó: “a todos nos cuesta la vida que llevamos, el sistema, todo es un gran desafío y hay días donde cuesta más otros menos, pero hay que meterle no más, construir hábitos y comprometerse. Al ritmo de cada uno pero comprometerse (sic)”.





Respecto al entrenamiento que realiza, reveló que se levanta junto a su hijo a las 6 AM y tras ir a dejarlo al colegio, a las 8 AM parte haciendo ejercicios de fuerza en el gimnasio.

Posteriormente, pasadas las 10 AM sale a correr durante una hora y termina su entrenamiento al mediodía tras 45 minutos de natación.

La rutina mañanera del actor recibió cientos de comentarios aplaudiendo su disciplina y constancia para llegar a participar de la competencia de fitness funcional y el triatlón.

Revisa aquí el entrenamiento de Francisco Puelles: