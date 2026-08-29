“Nos rompió el auto”: El ataque que afectó a Naya Fácil junto a su pareja durante evento

Tras el presunto intento de robo al vehículo de Aarón Collao, la influencer compartió detalles de lo ocurrido en sus redes sociales.

Naya Fácil sufrió un ataque al vehículo en el que se trasladaba junto a su pareja Aarón Collao, cuando se encontraban dentro del Teatro Caupolicán.

Mientras disfrutaban de un show y el automóvil permanecía estacionado afuera del recinto, les rompieron una ventana, presuntamente para robarles.

Al dejar el lugar, ambos se percataron de lo sucedido y Naya lo registró en sus historias de Instagram, mostrando los vidrios rotos en el suelo.





Naya Fácil sufre ataque junto a su pareja durante evento en Teatro Caupolicán

Más tarde, la influencer afirmó que “nosotros estamos bien” y contó que “cuando estábamos dentro del show, la gente que cuida los autos en la calle nos lo rompió”.

“Menos mal que el Aarón sacó todo del auto en una bolsa”, comentó aliviada, mientras su pareja mostraba los artículos.

Asimismo, Naya enfatizó en que fue solo un mal rato: “Menos mal no es algo grave, son cosas materiales y estamos bien. No pasó a mayores, fue solo ese vidrio”.

Sin embargo, recordó que “he pasado tantas situaciones, por lo que a mí me dan angustias esas cosas”.

Revisa las historias de Naya Fácil sobre el ataque



