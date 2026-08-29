29/ 08/ 2026 15:14

¿Quién será Cecilia Bolocco? Actor de “Menem” adelanta importante detalle sobre actriz elegida

La segunda temporada de la serie Menem traerá consigo a uno de los personajes más comentados de la historia reciente de Argentina y Chile. En conversación con CHV Noticias, el actor Juan Minujín confirmó que Cecilia Bolocco aparecerá en los próximos capítulos de la producción, adelantando que tendrá un rol clave en la trama. “Es un personaje muy relevante en la serie”, señaló, agregando que será interpretada por “una muy buena actriz chilena”, quien además guarda un importante “parecido” físico con la ex Miss Universo.