Activan ALERTA para hoy sábado por tormentas eléctricas en dos regiones del país

La alerta, que se activó debido a inestabilidad atmosférica, se mantendrá activa hasta la tarde de este sábado.

Este sábado la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por eventuales tormentas eléctricas para esta jornada en dos regiones del país.

Se trata de Ñuble y Biobío , donde podrían presentarse granizos y fuertes rechas de vientos locales en las zonas del litoral, codillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

La alerta, que se activó debido a inestabilidad atmosférica, se mantendrá activa hasta la tarde de este sábado.