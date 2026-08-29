“Ahí pasó lo del remember”: Coté López reveló detalles de infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola

La empresaria reveló las motivaciones que hubo detrás del episodio que inició esta polémica, cuando su exmarido fue infiel a su pareja con ella.

En entrevista con Primer Plano, Coté López se refirió en profundidad al escándalo de la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola con ella.

Luego de hacer un mea culpa y pedirle disculpas a la española, la empresaria entregó detalles de cómo ocurrió el remember con su exmarido, luego de ser consultada por Fran García-Huidobro.

“Se podría llamar como una ‘despedida’ porque se iba a Qatar o así se ha planteado a la prensa. Como que él, antes de irse a Qatar, se pega esta infidelidad con su exmujer”, comentó la conductora del estelar.

Coté López dio detalles sobre la infidelidad de Luis Jiménez a Gala Caldirola

En respuesta, primero, Coté López aseguró que “durante los tres años desde que nosotros nos separamos, nunca en mi vida le he pedido volver a Luis”.

“Hubo una vez, yo estaba tan mal, porque yo quería a mis hijos juntos, que le digo: ‘¿Y si olvidamos todo? ¿Y si retomamos?’. Pero en el minuto no hubo ninguna posibilidad de volver con él”, agregó.





Además, la modelo aclaró que “nunca me quise vengar, yo nunca orquesté nada. El minuto en que pasó fue porque yo estaba súper mal, estaba llorando, y como te digo, él siempre ha sido mi contención. Incluso cuando nosotros estábamos separados y estábamos odiándonos, en el peor momento”.

“Cuando muere mi nona, era él el que me estaba abrazando. Teníamos buena relación ahora. Y yo estaba súper mal, él me estaba conteniendo y ahí fue que pasó lo del remember ”, reveló.

En ese contexto, Coté rememoró sobre sus sentimientos en ese momento: “Nunca pensé… Yo no estaba pensando en nada, estaba mal, estoy en una depresión hace mucho rato. Después fue ‘qué mierda hice’, ‘¿por qué hice eso?’“.

“Yo creo que él también lo sintió así, porque sé que está muy enamorado de la Gala, muy enamorado”, concluyó.

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