“Que le pongan subtítulos”: Los memes que dejó la entrevista a Coté López en Primer Plano

La situación generó una ola de memes y comentarios en X. Mientras algunos usuarios empatizaron con la empresaria, otros se tomaron con humor su particular forma de hablar e incluso cuestionaron si el quiebre de voz era genuino o exagerado.

La entrevista de Coté López en Primer Plano, donde rompió en llanto para pedirle disculpas a Gala Caldirola, rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales.

Más allá de sus declaraciones, los televidentes se fijaron especialmente en su voz quebrada, producto de la emoción, que en algunos momentos hacía difícil entender lo que estaba diciendo.

La situación generó una ola de memes y comentarios en X. Mientras algunos usuarios empatizaron con la empresaria, otros se tomaron con humor su particular forma de hablar e incluso cuestionaron si el quiebre de voz era genuino o exagerado.





Todo ocurrió mientras la empresaria realizaba un mea culpa por la polémica que protagonizó una semana antes, cuando llamó en vivo al estelar de Chilevisión para enfrentar a Gala por sus declaraciones sobre Luis “Mago” Jiménez.

“Estoy mal, me siento muy mal, muy arrepentida. No vengo acá a justificarme (…) Vengo a pedirle disculpas a Gala”, afirmó entre lágrimas.

Pese al tono serio de la entrevista, u particular quiebre de voz terminó convirtiéndose en uno de los elementos más comentados y parodiados de la noche.

Revisa acá algunos memes que dejó la entrevista:

La Fran escuchando a la Cote López es literal este meme 😂 #PrimerPlanoCHV pic.twitter.com/JgyCG1TS2d — mothersnation 👑 (@lenguadelpueblo) August 29, 2026

Levanten las manos los que no le creemos nada a la Cote López #PrimerPlanoCHV pic.twitter.com/2yJAaWVWLw — Zorro Observador Espacial (@rubenrojassepul) August 29, 2026

Hagamos otro ejercicio. Veamos la entrevista sin audio.

Parece que estuviera contando algo muy entretenido y contenta…

Heavy o no? #PrimerPlanoCHV pic.twitter.com/eAo7dDgVoP — Fran ⭐🌟 #GranConstanza (@astudillo_uribe) August 29, 2026