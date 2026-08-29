“Estoy en mi peor momento”: Sergio Rojas se sincera en medio de complejo momento judicial

El periodista reveló cómo ha enfrentado estas situaciones en el último tiempo. “Me han llegado tres demandas ¿Cómo quieren que esté?”, expresó.

Sergio Rojas se refirió a las múltiples demandas que ha recibido de distintas figuras de la farándula y el espectáculo chileno.

Tras ser consultado sobre su estado en el podcast Con la ayuda de mis amikas, el periodista respondió: “He estado pésimo, me han llegado tres demandas ¿Cómo quieren que esté?”.

“Creo que estoy en mi peor momento, en mi vida está todo mal” , agregó con tono humorístico. “No, lo paso regio”.

En ese contexto, Sergio Rojas aseguró que “si me voy preso, me daré un lujo en el tribunal, me voy con todo nomás”.





Respecto a las demandas, el comunicador además opinó que “es todo tan loco. Creo que hay un complot siniestro entre toda esta gente” .

“Dicen ‘ya a ver quién lo hace cag… primero. Primero fue el Rafa, no pudo. Ahora vamos con el Farkas. A la Antonella la tienen que haber aleonado y agarró papa”, detalló.

Asimismo, Rojas planteó que “al final no les resulta porque no hay nada malo”.

Finalmente, bromeó: “Todo es tanto y tan poco a la vez, yo siento que debería haber un tribunal de la farándula“.

Revisa el momento en que Sergio Rojas se refiere a las demandas acá