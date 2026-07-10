Tres demandas en un mes: Aseguran que Pamela Díaz se querellaría contra Sergio Rojas tras ser acusada de abandono animal

Además, Leonardo Farkas y Antonella Ríos también anunciaron que presentarán querellas en contra del periodista por sus dichos.

Este viernes, Adriana Barrientos expuso que Pamela Díaz interpondrá acciones legales en contra de Sergio Rojas tras ser acusada de abandono de un perrito.

A ello se suma Leonardo Farkas, quien presentó una querella a principios de este mes por injurias y calumnias contra el periodista.





Pamela Díaz demandaría a Sergio Rojas

A ello se suma Antonella Ríos, quien este jueves expuso que se querellará dado que Sergio habría vulnerado su privacidad al exponer sin su consentimiento en televisión, el motivo de una licencia médica que ella presentó tiempo atrás.

Respecto de Pamela Díaz, en el último capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos aseguró que conversó con el círculo íntimo de “La Fiera”.

“Le va a poner una querella por injurias y calumnias porque lleva mucho tiempo ya acosándola”, detalló Adriana en el último capítulo de Zona de Estrellas.

Finalmente, la panelista expuso que Pamela se sentiría “hostigada” por Sergio Rojas, dado que constantemente hablaría cosas sobre Díaz que no corresponderían a la realidad.