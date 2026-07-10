¿Lloverá este fin de semana en Santiago? Esto dice el pronóstico del tiempo en la capital

La Dirección Meteorológica de Chile adelantó cuando llegarán las precipitaciones a la región Metropolitana.

Una débil lluvia sorprendió a los capitalinos en la mañana de este viernes, donde las precipitaciones se hicieron presente en distintas zonas de la región Metropolitana.

Esta inesperada lluvia generó dudas con respecto al clima de los próximos días, más aún siendo fin de semana.





¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Santiago?

De acuerdo a lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile, Santiago tendrá agradables temperaturas con máximas que superarán los 20°.

Este sábado 11 de julio la mínima será de 6° y la máxima de 22°, donde habrá nubosidad parcial. Mientras que el domingo los termómetros variarán desde los 8° hasta los 24°.

Sin embargo, la DMC adelantó que las precipitaciones llegarán a la capital el próximo jueves y también se extenderán al viernes, donde las jornadas serán frías.