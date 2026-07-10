Bonos para escolares en julio 2026: Revisa cuáles se pagan, quiénes los reciben y sus requisitos

Con el comienzo del segundo semestre escolar, muchas familias buscan una ayuda que permita costear los gastos de los estudiantes de la casa.

Tras el término de las vacaciones y con la llegada del segundo semestre escolar, miles de familias buscan apoyo económico para costear los gastos de los estudiantes del hogar.

Es por eso que el Estado dispone de una serie de bonos y becas que benefician también a aquellos estudiantes que destaquen por sus buenas notas y asistencia.

El Bono por Deber Asistencia Escolar y el Bono Logro Escolar son dos de los beneficios más buscados por las familias.





Bonos para escolares en junio 2026

Bono Logro Escolar

Es un reconocimiento monetario para estudiantes entre 5º Básico y 4º Medio que pertenezcan al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción.

Se paga en dos tramos dependiendo del ranking de notas:

Tramo 1 (Mejor 15% de notas): $85.057 aprox.

(Mejor 15% de notas): $85.057 aprox. Tramo 2 (Entre el 15% y 30% de mejores notas): $51.036 aprox.

Dentro de los requisitos se encuentra pertenecer al 30% más vulnerable según el Registro Social de Hogares (RSH) y ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades. No requiere postulación y su pago habitualmente se realiza durante septiembre.

Bono por Deber Asistencia Escolar

También conocido como Bono por Asistencia Escolar, consiste en un aporte económico de $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla con una asistencia escolar igual o superior al 85%.

El beneficio, que no requiere postulación, está dirigido a familias que participan en el Subsistema Seguridades y Oportunidades y que tengan estudiantes de entre 6 y 18 años que integren establecimientos reconocidos por el Estado.

Además, el monto se paga automáticamente mediante depósito bancario o para retiro en BancoEstado o Caja Los Héroes.