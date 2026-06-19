Bono por Asistencia Escolar: ¿Cómo obtener el beneficio por hasta 24 meses?

Esta ayuda del estado está destinada a familias que tenga niños, niñas y adolescentes cuya edad esté entre los 6 y los 18 años al 31 de marzo del año respectivo.

El Bono por Asistencia Escolar es un beneficio monetario mensual que se entrega a todas las familias participantes de Chile Seguridades y Oportunidades que en su composición familiar tienen integrantes entre los 6 y 18 años.

Además, para poder acceder a este beneficio que se otorga por 24 meses se debe cumplir con un porcentaje de asistencia escolar mensual superior o igual al 85%. Revisa a continuación todos los requisitos.





Requisitos al Bono por Asistencia Escolar

Para el Bono por Asistencia Escolar no es necesario postular, ya que se activa automáticamente en la medida que se cumplan los siguientes requisitos:

Estar recibiendo el Bono de Protección y el Bono Base Familiar.

Que la familia, en su composición familiar, tenga niños, niñas y adolescentes cuya edad esté entre los 6 y los 18 años al 31 de marzo del año respectivo.

Que los niños, niñas y adolescentes estén cursando estudios en un establecimiento institucional reconocido por el Estado, en los niveles de educación básica o media.

Que los niños, niñas y adolescentes cumplan una asistencia escolar mensual igual o superior al 85%. Para cumplir con esta condición durante los meses de enero y febrero, se considerará la asistencia escolar promedio para el período julio-diciembre del año anterior.

¿Cuál es el monto que entrega el Bono por Asistencia Escolar?

Este 2026, el monto del beneficio asciende a $10.000 mensual por cada niño, niña o adolescente que cumpla los requisitos señalados, siendo compatible con la percepción de cualquier otro subsidio o transferencia que entregue el Estado.

El pago de este bono se hace mensualmente con un desfase de 3 meses: Es decir, el pago de la asistencia del mes de julio del respectivo año, será realizado en el mes de octubre del mismo año.

¿Dónde se puede cobrar el Bono por Asistencia Escolar?

Es la familia participante de Chile Seguridades y Oportunidades quien elige la forma en que recibirá y cobrará los bonos, lo que puede ser mediante: