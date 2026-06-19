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AHORA | Suspenden servicio en tres estaciones de Línea 1 de Metro de Santiago

La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Metro de Santiago informó el corte parcial de su servicio en tres estaciones de la Línea 1, las cuales se encuentran cerradas.

La interrupción del funcionamiento se debe a la presencia de una persona en la vía.

Las estaciones afectadas son San Pablo, Neptuno y Pajaritos.

Además, Metro informó que la combinación San Pablo entre L1 y L5 también está suspendida.

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