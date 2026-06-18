VIDEO | “Hablan de empatía y no la practican”: Viral reabre debate por músicos en el Metro de Santiago

La presencia de artistas y comercio informal al interior de los trenes reabrió el debate sobre la convivencia y el derecho a viajar sin interrupciones.

Viajar leyendo, escuchando música o simplemente en silencio, parece ser una tarea cada vez más difícil para algunos usuarios del Metro de Santiago.

Y es que la presencia de músicos y vendedores ambulantes al interior de los vagones volvió a abrir la discusión sobre los límites de la convivencia en el transporte público.