Temblor hoy 14 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este viernes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este viernes 14 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.
Temblor hoy, viernes 14 de agosto, en Chile
Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:
- Magnitud: 4.1
- Hora: 03:11 horas
- Epicentro: 16 km al este de Cuya, región de Arica y Parinacota
- Profundidad: 42 km
- Magnitud: 3.3
- Hora: 02:30 horas
- Epicentro: 65 km al este de Socaire, región de Antofagasta
- Profundidad: 242 km
- Magnitud: 3.3
- Hora: 01:54 horas
- Epicentro: 22 km al suroeste de Ollagüe, región de Antofagasta
- Profundidad: 226 km