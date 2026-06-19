Hasta 35°C en pleno invierno: Emiten aviso por altas temperaturas en tres regiones del país
El fenómeno se registrará durante esta tarde en tres regiones del país, según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso para este viernes por altas temperaturas en distintas zonas del país.
Hasta 35° se registrarán en tres regiones del norte de Chile, bajo un sistema de alta presión en altura.
Las zonas que sufrirán calor extremo la tarde de este viernes son las siguientes:
- Tarapacá (Pampa)
- Antofagasta (Pampa)
- Atacama (Pampa, Precordillera)
Las temperaturas máximas alcanzarán entre 33° y 35° en las regiones de Tarapacá y Antofagasta.
En Atacama, en tanto, se esperan máximas de entre 28° y 30° en la pampa, y de entre 32° y 34° en la precordillera.
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