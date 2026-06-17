Tormentas eléctricas y nevadas: DMC emite aviso para dos regiones del norte del país

El fenómeno meteorológico se presentará desde este miércoles 17 de junio y se mantendrá en las dos regiones hasta el jueves 18 de junio.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este una aviso meteorológico para dos regiones del país, por probables nevadas y tormentas eléctricas .

Los dos fenómenos se producirán debido a la presencia de vaguada en altura, tanto en la región de Antofagasta como la de Atacama.

Desde el organismo informaron que el aviso se mantendrá vigente desde la noche del miércoles 17 de junio hasta la noche del jueves 18 de junio.





Hay que tener en consideración que la DMC emite avisos para casos en los que se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos.

Ante la emergencia, la entidad solicitó a la población mantenerse informado ante cualquier cambio y evitar actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Aviso por nevadas y tormentas eléctricas

La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que las regiones de Antofagasta y Atacama serán afectadas por probables nevadas y tormentas eléctricas, desde este miércoles.

En el caso de la nieve, se proyectó la caída en el sector cordillerano de ambas regiones, con montos que oscilarán entre los 5 y 20 centímetros.

En el caso de las tormentas eléctricas, se presentarán en la cordillera de la costa, pampa, precordillera y sectores de valles, tanto miércoles como jueves.