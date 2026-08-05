“¡Bájate!”: Captan a hombre caminando por plena vía del Metro y 8 estaciones de la Línea 5 fueron interrumpidas

El protagonista de esta peligrosa maniobra se encontraba en la estación en viaducto Carlos Valdovinos. Metro ya normalizó el servicio del trazado del tren subterráneo.

Durante diez minutos, Metro de Santiago se vio obligado a cerrar ocho estaciones de la Línea 5 la tarde de este miércoles, debido a una persona que se encontraba en la vía entre las estaciones Carlos Valdovinos y Rodrigo de Araya.

A eso de las 17:09, a través de X, la empresa de transporte público informó un retraso en la frecuencia habitual producto de la “conducta imprudente de un pasajero”.

Por la misma razón, el tramo entre Rodrigo de Araya y Vicente Valdés quedó suspendido por unos momentos.

Metro de Santiago no entregó más detalles de lo sucedido ni precisó el motivo por el que la persona permanecía en el lugar.

Sin embargo, un registro captó el momento exacto en el que el hombre se encontraba en la vía y un grupo trabajadores dialogaban con él.





Al ser una estación de la Línea 5 en viaducto, la maniobra del sujeto se tornó aún más peligrosa, por lo que habrían tenido que cortar la electricidad de ocho estaciones.

En el registro se alcanza a escuchar cómo otros transeúntes le gritan al individuo para que se baje y se pueda retomar el servicio del tren subterráneo.