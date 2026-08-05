“Me voy de Chile”: La drástica decisión que tomó Naya Fácil en plena investigación por conducir a 206 km/h

La influencer compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde explicó que atraviesa un complejo momento emocional y que necesita alejarse del país para “recargar energías”.

Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al anunciar que saldrá de Chile durante las próximas horas, en medio de la investigación que enfrenta por conducir a 206 kilómetros por hora en una carretera y mientras sigue pendiente su notificación por parte de Carabineros.

La influencer compartió la noticia a través de sus historias de Instagram, donde explicó que atraviesa un complejo momento emocional y que necesita alejarse del país para “recargar energías”.

“ Lo único que puedo decir es que hoy día me voy de Chile. Ya me voy en la noche para poder recargar mi energía porque realmente me siento como no superada, pero sí tengo una carga emocional en este momento que es heavy“, señaló.

Asimismo, aseguró que no quería referirse al tema con los medios de comunicación. “De verdad que no quiero hablar con la tele hoy día. En serio, no. Aparte siento que si digo algo, después no sé… no quise hablar”, comentó.

El viaje de Naya Fácil fuera de Chile

Aunque evitó revelar el destino de inmediato, Naya explicó que se trata de un viaje que llevaba mucho tiempo esperando y que realizará junto a su pareja, su hermana y un amigo.

“Me aguanté un año para ir a este país. Un año quería ir al país“, relató la creadora de contenidos, quien además destacó que será su primer viaje internacional en pareja.

“Va a ser un lindo viaje en pareja y con amigos. Estoy muy emocionada de viajar con él, en serio” , afirmó, refiriéndose a su actual pololo Aarón Collao.





La polémica por la investigación de Carabineros

El anuncio se produce en medio de la controversia generada por la investigación en su contra por conducción temeraria, luego de que se difundiera un registro donde aparecía manejando a 206 km/h.

Durante los últimos días, Naya ha mostrado en redes sociales los intentos de Carabineros por notificarla de la causa. Incluso este miércoles cuestionó que los funcionarios acudieran a su domicilio cuando ella no se encontraba en el lugar.

Más tarde, compartió un video de un usuario que criticaba la investigación y planteó su propia teoría sobre el caso. “Uno de los pocos que se ha dado cuenta que quieren tapar todo lo que está pasando con los políticos, con la farándula”, escribió. “Cómo les desvían la atención, por fin alguien se da cuenta”, agregó.

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron tanto sus comentarios como la forma en que ha abordado el proceso judicial que enfrenta.