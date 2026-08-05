“Quieren tapar…”: Naya Fácil recibe ola de críticas tras sugerencia a Carabineros y lanza teoría por investigación

Hace unos días, la influencer instó a Carabineros a notificarla en su casa en La Reina, respecto de la investigación por el delito de conducción temeraria.

Naya Fácil volvió a ser blanco de críticas durante la tarde de este martes, tras haber lanzado su teoría respecto de la investigación en su contra por manejar a 206 km/hr.

La influencer también hizo una sugerencia a Carabineros, quienes todavía no pueden notificarla por la investigación.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

Hace unos días, Naya hizo un llamado a través de redes sociales a Carabineros, a notificarla en su domicilio en La Reina, luego de que llegaran en dos oportunidades a su penthouse en Las Condes.

Personal policial llegó este martes a su casa, mientras ella estaba de compras en un centro comercial: “¿Pero por qué no fueron en la mañana? Eso digo yo, yo ando acá en el mall”, dijo la influencer.

Naya mostró las cámaras de seguridad donde aparecen los funcionarios y comentó: “No entiendo por qué no pueden lanzar el papel y ya, no entiendo por qué tengo que estar yo presente”.





“¿Ahora cómo recibo la cuestión? Pueden ir a eso de las… mañana mejor, temprano , porque hoy día no creo que llegue, ando haciendo cositas”, señaló, mientras que usuarios criticaron su actitud.

Horas más tarde, la influencer compartió el video de un usuario en TikTok, quien cuestiona que se investigue a la joven por conducción temeraria.

El hombre expone que deberían investigar a personas que cometen delitos y actos de corrupción y señala: “¿Cuál es el pecado de la Naya Fácil? Salir de la pobreza ¿Cuál es el pecado de la Naya Fácil? Trabajar y triunfar”.

Al respecto, la influencer reveló su teoría: “Uno de los pocos que se ha dado cuenta que quieren tapar todo lo que está pasando con los políticos, con la farándula”.

“Cómo les desvían la atención, por fin alguien se da cuenta”, concluyó Naya.

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