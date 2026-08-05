Podría perder la vista: “Peñeteñe” reaparece en TV y revela complejo presente tras problemas de salud
El humorista necesita un trasplante de córnea y a ello se suman otros cuatro diagnósticos de salud que ya había comunicado previamente.
Este miércoles, Julio Monsalve, también conocido como “Peñeteñe” por su personaje en “Millenium Show“, sorprendió al público tras confesar que atraviesa un complejo momento personal.
El humorista debe someterse a un trasplante, lo que se suma a otras enfermedades de las que él ya había hablado en 2024, como diabetes, reumatismo a los huesos, fibrosis pulmonar y artrosis.
El complejo presente de “Peñeteñe”
En el último capítulo de “Todo Va a Estar Bien”, Monsalve se reunió con sus colegas Mauricio Flores, Rodrigo González y su compañero de Millenium Show, Mario Moreno, también conocido como “El Turrón”.
Al respecto, “Peñeteñe” reveló: “Tengo que hacerme un trasplante de córnea sí o sí, si no, pierdo la vista. Estoy complicadísimo de salud; tengo cataratas y la operación sale 2.8 millones”.
En esa misma línea, agregó: “Tengo que hacerme como 10 exámenes todavía, porque debo tener todo controlado para poder operarme”.
El humorista indicó que, si todo sale como espera, podría solucionar pronto su situación y finalmente concluyó: “Si no es una, es otra, pero la cosa es así. Aprendí a vivir con mis enfermedades”.