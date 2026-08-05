Grave caso en Vitacura: Hombre habría perseguido, golpeado y amenazado con pistola a niños por hacer “ring raja” en su vivienda

El imputado quedó en prisión preventiva tras ser acusado de perseguir en una camioneta, golpear y retener a siete menores que jugaban al “ring raja” en la comuna de la zona oriente.

Un hombre permanece en prisión preventiva en Santiago 1 luego de ser denunciado por 12 padres, quienes lo acusan de sustracción de menores , lesiones menos graves, amenazas y porte ilegal de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron durante la noche del viernes 10 de julio en Vitacura, mientras un grupo de niños jugaba al tradicional “ring raja”, que consiste en tocar el timbre de una vivienda y salir corriendo.

El imputado se habría molestado luego de que los menores realizaran la acción por segunda vez durante esa jornada. Ante esta situación, habría abordado su camioneta e iniciado una persecución contra el grupo.

Durante el trayecto, el sujeto habría alcanzado a dos niños, a quienes golpeó y subió por la fuerza al vehículo. Posteriormente, habría repetido la acción con otros dos menores mientras intentaba alcanzar al resto.

Una vez dentro de la camioneta, dos de los niños habrían logrado abrir una de las puertas traseras y saltar hacia la vía pública.





Tras la fuga, el imputado habría sacado un arma de fuego y, bajo amenazas de muerte , obligado a los demás menores a subir al vehículo. En total, siete niños habrían sido retenidos por el sujeto.

Finalmente, ante el temor de ser denunciado tras la huida de los dos primeros menores, el hombre condujo hasta una esquina, donde habría abandonado a los cinco niños que permanecían en la camioneta.

Padres se organizaron y denunciaron al sujeto

Los padres de los menores presentaron el 11 de julio una querella patrocinada por el abogado Cristián Díaz Scaff.

La investigación está a cargo del fiscal de Las Condes, Rodrigo Mena, quien solicitó realizar entrevistas videograbadas a los niños involucrados para evitar su revictimización.

El citado medio también señaló que el detenido es apoderado del Colegio Manquehue, donde anteriormente se desempeñó como representante del centro de exalumnos.

Desde el establecimiento indicaron que su principal preocupación es “el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como de toda la comunidad educativa”, y que activaron “sus procedimientos internos de apoyo y acompañamiento”.