Fiscalía descarta emboscada contra bus de Gendarmería en La Cisterna: Detenido será formalizado por robo

El detenido intentó escapar tras la colisión junto a otras dos personas, pero logró ser alcanzado por personal de Gendarmería.

Fiscalía aclaró este miércoles el operativo ocurrido por parte de Gendarmería en la comuna de La Cisterna durante la tarde de ayer y descartó que se tratara de un intento de liberación de reos.

Los hechos ocurrieron en la autopista Vespucio Sur, mientras Gendarmería trasladaba 16 reos hacia el Centro de Detención Transitoria (CDT) de Puente Alto.

En ese momento, según informó Gendarmería, “personal de la institución detectó un vehículo particular cuyo accionar fue considerado sospechoso y compatible con un eventual intento de vulneración al procedimiento de traslado de privados de libertad”.

Ante esto, con el propósito de resguardar la integridad del procedimiento, “el personal hizo uso reglamentario del armamento de servicio”, dejando a un detenido.

¿Qué dijo Fiscalía?

Ante lo sucedido, este miércoles fiscal Juan Cheuquiante de la Fiscalía Sur, indicó que un vehículo de menor tamaño que se trasladaba con tres pasajeros chocó con el bus de Gendarmería.

Sobre el detenido, indicó que “será formalizado por robo con intimidación. Por tanto, este imputado no tiene vinculación con ningún otro hecho previamente planificado”, indicó el persecutor.





Respecto del robo con intimidación del que se le acusa, este habría ocurrido momentos antes del choque “descartando con ello la planificación previa de estos sujetos para interceptar este vehículo de Gendarmería”, cerró.