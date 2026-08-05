Reportan muerte de chileno en Perú: Joven de 21 años falleció mientras escalaba
La información fue dada a conocer por medios peruanos luego que otro hombre que lo acompañaba notificara a las autoridades.
Este miércoles se reportó la muerte de un turista chileno en Perú, concretamente en el nevado Huascarán, la montaña más alta del país vecino, en la región de Áncash.
De acuerdo a medios peruanos como RPP, el deceso se produjo luego que el joven de 21 años sufriera una caída de más de 900 metros mientras escalaba.
El hecho fue informado a las autoridades peruanas por un hombre de 31 años, quien de manera preliminar acompañaba a la víctima durante el ascenso.
Según el citado medio, el cuerpo no ha podido ser recuperado por encontrarse en una zona de difícil acceso y por las complejas condiciones climáticas.
Por lo anterior, un equipo de 18 miembros de Socorro Andino se movilizará junto a Policía de la Alta Montaña en una expedición con el objetivo de rescatar los restos del montañista.